Житель дома на Металлистов повредил топором холодильник в квартире соседа из-за нарушения тишины

Получив сигнал о происшествии, сотрудники Росгвардии немедленно прибыли на указанный адрес и задержали виновника повреждения чужой собственности.

В 05:35 утра 10 января сотрудники отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района Петербурга задержали местного жителя, который повредил имущество соседей, используя топор, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу.

Конфликт возник рано утром из-за громкого шума, вызванного одним из жильцов дома на проспекте Металлистов. Возмущенный ситуацией 42-летний мужчина вооружился топором и ворвался в квартиру соседа, нанёс удар по холодильнику.

Получив сигнал о происшествии, сотрудники Росгвардии немедленно прибыли на указанный адрес и задержали виновника повреждения чужой собственности. Использованное орудие было изъято. Правонарушитель доставлен в отделение полиции №52 для разбирательства и установления всех деталей происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что задержан житель Красногвардейского района, угрожавший убийством соседу.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу