Повысить зарплаты сотрудникам в 2026 году планируют 60% петербургских работодателей

В 2026 году около 60% работодателей Петербурга планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает издание "Деловой Петербург", для отдельных отраслей могут действовать особые правила, однако многие работодатели могут быть не осведомлены о них.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны обеспечивать повышение "реального содержания заработной платы" в связи с ростом потребительских цен. Это означает, что увеличение зарплат должно опережать уровень инфляции. Однако, как поясняет партнёр трудовой практики BGP Litigation Анна Иванова, размер индексации определяется работодателем самостоятельно, и повышение номинальной зарплаты не всегда гарантируется.

Важно отметить, что индексация должна касаться именно оклада сотрудников, а не разовых премий, которые не считаются индексацией. По данным опроса портала hh.ru, 63% петербургских работодателей намерены повысить зарплаты в течение года, в то время как четверть из них планирует удерживать их на текущем уровне.

Депутаты различных фракций неоднократно поднимали вопрос о необходимости законодательных инициатив, которые бы гарантировали ежегодную индексацию зарплат не ниже уровня инфляции. Однако на практике частные работодатели могут подходить к этому вопросу гибко, учитывая свои финансовые возможности и экономическую ситуацию на рынке.

