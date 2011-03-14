Петербуржец потребовал у соседки перевесить дверь через суд

Для установления истины суд назначил проведение специальной строительной экспертизы.

Петродворцовый районный суд рассматривал необычный спор между жителями соседних квартир из-за неудобного положения дверных проемов, пишет spb.aif.ru.

Дело касалось конфликта между мужчиной и женщиной, проживавшими в квартирах №11 и №12 соответственно. Проблемы возникли из-за некорректной планировки подъезда: расположение дверей приводило к затруднению выхода из одной квартиры, когда вторая была открыта. Недовольный сосед обратился в суд с требованием заставить женщину переустановить свою дверь и компенсировать ему моральный ущерб суммой в размере 30 000 рублей.

Однако женщина утверждала, что самостоятельно положение двери не меняла и оставила ее таким образом, каким оно было установлено предыдущими владельцами. Для установления истины суд назначил проведение специальной строительной экспертизы. Экспертиза подтвердила правильность установки дверей и отсутствие нарушения чьих-либо прав. Таким образом, истцу не удалось добиться удовлетворения своих требований.

Фото: Piter.TV