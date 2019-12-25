Из детского лагеря в Курортном районе сбежали четыре подростка из центра содействия семейному воспитанию

В Курортном районе Петербурга Центр содействия семейному воспитания потерял сразу четырех подростков. Трое из четырех потерянных ребят ранее уходили.

Вечером в субботу, 1 июля, в дежурную часть отделения полиции обратилась воспитатель центра содействия семейному воспитанию с сообщением о том, что она не досчиталась четырех детей.

Как стало известно Piter.TV, воспитанники центра отдыхали в детском лагере. Во время пересчета ребят, воспитательница не досчиталась двух мальчиков и двух девочек, которые ушли еще днем и не вернулись до настоящего момента.

Также уточняется, что все дети являются подростками и ранее, кроме одного, сбегали. Среди сбежавших молодые люди – ученики 11 класса, а девочки – ученицы 8 класса.

Ранее сообщалось, что из окна отеля на Большой Морской выпал ребенок.

Фото: unsplash.com