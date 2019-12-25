Поступление онлайн: как пройдет приемная кампания в вузы Петербурга в этом году

Никаких послаблений для абитуриентов по ЕГЭ в связи с тяжелой обстановкой не планируется. Даже если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Приемная кампания в петербургские вузы стартует уже в эту субботу, 20 июня. Однако с самого начала подать документы смогут только выпускники прошлых нет: остальным предстоит сдать ЕГЭ. Об особенностях приема в вузы в условиях пандемии коронавируса рассказали на пресс-конференции в "ТАСС Северо-Запад".

Когда?

Принимать документы вузы начнут уже на этой неделе. Это смогут сделать выпускники прошлых лет, у которых уже есть результаты ЕГЭ на руках, а также выпускники бакалавриата и средних профессиональных учреждений. Для вчерашних школьников экзамены начнутся с 3 июля, а с 29 июня ― в тестовом формате. Сдача экзаменов завершится 25 июля, также будут выделены резервные дни. Последний экзамен пройдет 8 августа. Пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в этом году не получится.

Подать документы для поступления можно будет до 17 августа. В ходе разговора было отмечено, что каждый вуз самостоятельно устанавливает сроки окончания приема документов, в том числе по программам магистратуры и аспирантуры. При этом учебный год должен начаться, как и раньше, с 1 сентября. Он может начаться в дистанционном режиме. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как?

Абитуриенты могут подать документы в пять вузов, по три специальности в каждом. Подача будет осуществляться в дистанционном формате через электронную информационную систему вуза или с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг. На данный момент к электронной системе присоединились 53 вуза. Также есть вариант с почтовой отправкой. Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Андрей Демидов не исключил, что в ряде регионов предоставить документы можно будет лично, но только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Сейчас это возможно лишь в теории.

Председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов города и области Анатолий Оводенко отметил, что так как в этом году сдают ЕГЭ лишь те, кто поступает в высшие учебные заведения, количество сдающих экзамены значительно уменьшилось.

Дистанционно пройдут и дополнительные испытания, которые проводят вузы для ряда специальностей ― журналистики, хореографии, актерского искусства и так далее. Никаких послаблений в связи с особенностями проведения экзаменов в этом году ожидать не стоит.

Из-за эпидемиологической обстановки оригинал документов можно будет подать до конца года. Медицинский осмотр нужно будет пройти до конца первого года учебы.

Сколько?

По словам председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова, в этом году количество мест на очное обучение по программам бакалавриата и специалитета увеличили на 800. Оно достигло 27,5 тыс. Количество мест возросло по следующим направлениях: инженерное дело, технологии и технические науки, математические и естественные науки, гуманитарные науки, педагогические науки, искусство и культура. По программам магистратуры выделено порядка 13 тыс. бюджетных мест.

Владимир Путин поручил сохранить стоимость обучения в новом учебном году на уровне 2019-го года.

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