Спасатели Тосно успешно нашли заблудившегося в лесу мужчину

Спасатели Ленобласти сегодня успешно завершили операцию по поиску пропавшего мужчины в лесном массиве в районе поселка Лисино-Корпус.

Пропавший мужчина заблудился в густом лесу, что создало серьезные трудности для его самостоятельного выхода из лесной чащи. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно сегодня успешно завершили операцию по поиску пропавшего мужчины в лесном массиве в районе поселка Лисино-Корпус. Поступившая информация о пропаже вызвала мгновенную реакцию команды спасателей.

Поисково-спасательный отряд организовал оперативную группу и развернул обширную маршрутную сетку для тщательного обхода территории, опираясь на доступные сведения о последних известных перемещениях мужчины.

Через несколько часов напряженных поисков, дежурная смена отряда обнаружила пропавшего. Спасатели немедленно организовали эвакуацию и доставку мужчины к родственникам, которые с волнением ждали своего близкого.

Ранее сообщалось, что спасение на реке Яндеба: спасатели из Лодейного Поля доставили мужчину и сына к родным

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти