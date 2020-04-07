Спасение на реке Яндеба: спасатели из Лодейного Поля доставили мужчину и сына к родным

Спасатели Лодейного Поля совершили героическое спасение мужчины и его сына, которые попали в беду во время плавания на резиновой лодке по реке Яндеба.

Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля успешно завершили операцию по поиску пропавших 2 августа мужчины и его сына, которые справлялись на резиновой лодке по реке Яндеба. После того, как они около 9 вечера прекратили выходить на связь, близкие обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели приступили к активным поискам, организовав специальную операцию в районе последней известной точки нахождения мужчины и ребенка. В течение ночи команда совершила тщательный обход реки, осматривая прибрежные территории и проверяя возможные укрытия.

Мужчину и его сына удалось обнаружить. В итоге их доставили обеспокоенным родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти героически вывели пропавшего мужчину из лесного массива

Фото: pxhere