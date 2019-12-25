Спасатели Ленобласти героически вывели пропавшего мужчину из лесного массива

Вечером в среду, 2 августа, спасателям поисково-спасательного отряда Новой Ладоги поступила тревожная информация о пропавшем мужчине в районе деревни Пупышево. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Вслед за получением вызова команда спасателей оперативно вышла на место происшествия. Помимо поисково-спасательного отряда, в операции также принимали участие представители Экстремума, обеспечивая более широкий спектр возможностей в поиске пропавшего.
В результате упорных усилий, они обнаружили заблудшего мужчину. Спасатели немедленно предоставили необходимую помощь пострадавшему и отдали его родственникам.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти успешно нашли заблудившегося мужчину в лесу около посёлка Кутузовское
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все