Спасатели Ленобласти успешно нашли заблудившегося мужчину в лесу около посёлка Кутузовское

Героическая миссия поисково-спасательного отряда из Приозерска закончилась успехом. Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу.

Вечером во вторник, 1 августа, группа спасателей из поисково-спасательного отряда Приозерска совершила отличное спасательное мероприятие, обнаружив заблудившегося мужчину в густом лесном массиве около посёлка Кутузовское. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По информации, поступившей к спасателям, мужчина пропал без вести в лесном участке рядом с посёлком Кутузовское. Немедленно отряд спасателей начал поисковые работы, приступив к оперативному розыску пропавшего.

Этот эпизод также напоминает всем о важности быть готовым к приключениям на природе, иметь с собой средства связи и следовать правилам безопасности.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

