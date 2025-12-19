Постоянный мониторинг доходов пенсионеров хотят ввести в России

Анализ будет проводиться раз в два года с целью разработки мер по устойчивому улучшению жизни пожилых людей.

Правительство России утвердило план по введению регулярного мониторинга финансового положения пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Согласно плану, комплексный анализ будет проводиться раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах. По итогам каждого этапа Высшая школа экономики (ВШЭ), определённая исполнителем работ, будет готовить доклад с предложениями, направленными на "устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров". Результаты мониторинга будут направляться в Министерство труда РФ.

Новая система призвана дать властям актуальные данные для формирования более эффективной социальной политики в отношении старшего поколения. Напомним, что по данным Социального фонда России на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров.

