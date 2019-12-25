После избиения Олега Мухина возбудили уголовное дело

Дело при этом возбуждено по факту того, что мужчину некоторое время не выпускали из помещения.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы после избиения градозащитника Олега Мухина. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, неизвестные удерживали Мухина на первом этаже дома №51 литера А на улице Больша Морская. Там начался снос дворовых флигелей, который мужчина вместе с другими градозащитниками пытался остановить. Мухина ударили, а затем некоторое время не выпускали из помещения. Свою версию случившегося он также рассказал вчера на видео.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

Фото: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга