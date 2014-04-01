С 1 апреля Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, которые принял Банк России из-за пандемии коронавируса, сообщает "РИА Новости". Они действовали с 20 марта 2020 года.
С начала следующего месяца банкам отменят рекомендацию реструктурировать кредиты граждан и начислять неустойки за просроченную задолженность. Также истекает срок рекомендации не выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.
С 1 апреля перестанут действовать послабления по созданию резервов на потери по кредитам. Однако для граждан, а также для малого и среднего бизнеса оно продолжится до июля 2021 года.
По данным ЦБ на конец февраля, с начала введения рекомендаций банки получили более трех миллионов просьб о реструктуризации, два их которых получили одобрение.
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Фото: Pixabay.com
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