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Посетительница аквапарка в Петербурге лишилась пальца, катаясь на тюбинге
Сегодня, 8:57
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Посетительница аквапарка в Петербурге лишилась пальца, катаясь на тюбинге

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Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи подтвердили диагноз.

Во время посещения аквапарка "Питерлэнд" в Санкт-Петербурге девушка получила серьезную травму — в процессе спуска на тюбинге с водной горки ей ампутировало мизинец ноги, сообщил 78.ru.

Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи подтвердили диагноз — травматическая ампутация пальца стопы.

Руководство аквапарка заявило, что каждая водная горка подвергается регулярному техническому контролю, включая обследование непосредственно после случившегося несчастного случая. Также представители отметили, что находятся в постоянном контакте с девушкой и готовы обеспечить ей страховую выплату и возмещение ущерба, хотя сама потерпевшая пока не предъявляет конкретных претензий.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий погиб на стройке в Ленобласти из-за обрыва троса подъемника.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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