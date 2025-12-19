Портал промышленного туризма запустили в Ленобласти

Проект направлен на привлечение производственных предприятий к участию в промышленном туризме, раскрывая потенциал открытости предприятий, включая кадровый аспект.

В Ленобласти появился новый ресурс для поклонников индустриального туризма – портал "Крутая локация", объединяющий все доступные предложения региона в одной удобной платформе. Эту новость озвучили в пресс-релизе администрации региона, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Теперь на единой площадке туристы смогут подобрать экскурсии на интересующие производственные предприятия, ознакомиться с комбинированными турами и узнать, как компаниям присоединиться к проекту.

Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам экономики Егор Мищеряков прокомментировал, что проект направлен на привлечение производственных предприятий к участию в промышленном туризме, раскрывая потенциал открытости предприятий, включая кадровый аспект.

Основные возможности портала включают:

– Подробные описания экскурсионных программ и комбинированных туров;

– Контакты операторов и правила посещения производств;

– Удобные фильтры по территориям, отраслям и целевым аудиториям;

– Информирование компаний о процедуре участия в проекте.

Фото: Правительство Ленобласти