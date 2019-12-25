Злоумышленник пытался ножом вскрыть кассу в магазине на Заневском

Мужчина пытался унести из магазина на Заневском проспекте сигареты и кофе. Его успели остановить сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства 30 мая.

Злоумышленник выломал дверь в магазин в шестом часу утра и проник в помещение. Он собрал необходимые товары в пакет, а также пытался с помощью ножа вскрыть кассовый аппарат. Мужчина не успел скрыться, так как его задержали и доставили в отдел полиции.

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Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО