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Злоумышленник пытался ножом вскрыть кассу в магазине на Заневском
Сегодня, 16:42
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Злоумышленник пытался ножом вскрыть кассу в магазине на Заневском

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Мужчина пытался унести из магазина на Заневском проспекте сигареты и кофе. Его успели остановить сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства 30 мая.

Злоумышленник выломал дверь в магазин в шестом часу утра и проник в помещение. Он собрал необходимые товары в пакет, а также пытался с помощью ножа вскрыть кассовый аппарат. Мужчина не успел скрыться, так как его задержали и доставили в отдел полиции. 

Ранее Piter.tv рассказал о том, что девушка гуляла с гранатометом по Мурино. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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