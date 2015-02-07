  1. Главная
Петербуржец получил удар цветочным горшком по голове и попал в реанимацию
Сегодня, 15:28
Следствие ведёт активные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 13 августа, скорая медицинская помощь доставила в больницу с тяжёлыми повреждениями голову 49-летнего мужчину, живущего на Шлиссельбургском проспекте. Пациента срочно перевели в реанимацию.

По информации Neva.Today, спустя несколько дней, в воскресенье, 17 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнюю женщину. Предварительно установлено, что в ходе ссоры она нанесла мужчине травму головы цветочным горшком.

Фото: Piter.TV

