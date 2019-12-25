Экс-помощник полпреда президента России осужден за госизмену

Ему предстоит провести в колонии 12,5 лет.

Московский городской суд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Воробьева приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, а также лишили чина "действительного государственного советника III класса".

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Воробьев был задержан в июле 2019 года. При обыске в квартире у него нашли паспорт гражданина Польши и аппаратуру для звукозаписи. Следствие считает, что Воробьев передавал за границу данные с заседаний Совета безопасности РФ.

Ранее суд в Москве арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в госизмене.

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