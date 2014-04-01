Суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Петушкова по делу о госизмене

Заседание проводилось в закрытом режиме.

Суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова по делу о государственной измене. Решение вынесено на заседании Мосгорсуда. В пресс-службе инстанции уточнили, что фигурант уголовного дела признан виновным по статье 275 УК РФ.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". пресс-служба Мосгорсуда

В ходе прений сторон обвинение просило назначить подсудимому срок лишения свободы в колонии строгого режима на 12 лет. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что 36-летний уроженец Одинцовского района Московской области арестован 25 июня 2019 года. дело Сергея петушкова рассматривается в суде с 25 февраля. В рамках следствия фигуранту дела была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все заседания проводились в закрытом формате, поэтому детали уголовного дела неизвестны.

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Фото: Piter.tv