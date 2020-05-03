В Петербурге задержали вора-альпиниста, обокравшего 15 квартир

Общий ущерб составил свыше 20 млн рублей.

Петербургская полиция задержала вора-форточника, забиравшегося в квартиры с помощью альпинистского снаряжения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчина причастен минимум к 15 кражам в разных районах Петербурга. Общая сумма ущерба составила более 20 млн рублей.

Отмечается, что 38-летний рецидивист был задержан 21 января, мужчина вдобавок находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу. Тогда полиция установила причастность злоумышленника к крупной краже из квартиры на Бассейной улице: мужчина забрался в окно квартиры на 7 этаже с помощью альпинистского снаряжения и украл имущества на 600 тысяч рублей.

Выяснилось, что с февраля 2020 года мужчина обокрал ряд квартир на самых разных этажах, во всех случаях он забирался по многоэтажкам со стороны фасады, взламывал стеклопакеты и забирался внутрь через окна. Чаще всего злоумышленник обчищал сразу несколько квартир в одном доме: например, на Краснопутиловской мужчина обворовал сразу три чужих жилища, доме на Выборгском шоссе – два. Вора интересовали деньги в различной валюте, банковские карты, наручные часы и ювелирные украшения, гаджеты, в одной из квартир мужчина украл и травматический пистолет с патронами.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, похищенное имущество частично изъято. Мужчину заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в затопленном подвале на Петроградке нашли труп мужчины без обуви.

Видео: пресс-служба ГУ МВД