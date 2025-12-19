Полиция сорвала эротический новогодний спектакль в Москве

Силовики прервали постановку «НеДетская ёлка 6», в ходе которой обнажённые актёры раздевали зрителей.

В Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали проведение эротического новогоднего спектакля под названием "НеДетская ёлка 6". Представление проходило в одном из столичных баров, сообщает телеграм-канал 112.

По информации канала, спектакль был рассчитан на "полное иммерсивное погружение". Актеры, находившиеся в обнажённом виде, не только играли свои роли, но и вовлекали в действие зрителей, в том числе раздевая их. Стоимость билетов на подобное "развлечение" составляла от 2 до 5 тысяч рублей.

В ходе проверки были задержаны семеро организаторов шоу. Им вменяется административное правонарушение — мелкое хулиганство. Дополнительно установлено, что один из задержанных незаконно находился на территории России. Мероприятие было прекращено, посетители разошлись.

Фото: Piter.TV