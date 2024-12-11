В Петербурге двух мужчин обвинили в похищении и наркотизации школьницы

По версии следствия злоумышленники под обманным предлогом пригласили жертву в квартиру на Песочной набережной.

В Санкт-Петербурге двум местным жителям предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы школьницы и склонении ее к употреблению наркотических средств.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а, г, д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств).

По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под ложным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной. Там они незаконно удерживали ее с 21 по 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, удерживая ее за руки, они насильно вложили ей в рот наркотическое средство и заставили его употребить.

Потерпевшей удалось сообщить о своем местонахождении и попросить о помощи, в результате чего она была освобождена. Впоследствии девушка обратилась в больницу с телесными повреждениями, где ей была оказана медицинская помощь.

Одному из фигурантов уже предъявлено обвинение, и сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй обвиняемый в настоящее время находится в психиатрическом лечебном учреждении. После его выписки будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

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