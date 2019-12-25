В воскресенье петербуржцам обещают солнечную погоду

Температурный фон будет выше климатической нормы. Однако синоптик предупреждает горожан о сильном ветре.

В воскресенье, 3 октября, в Петербурге ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Instagram.

Жители города смогут насладиться прогулками в солнечный осенний день. Небольшой дискомфорт создаст лишь юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Температурный фон превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Воздух в Северной столице прогреется до +13...+15 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +11...+15 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге в эти выходные пройдет Фестиваль кленов.

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