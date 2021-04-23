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На выходных в Петербурге ожидается холодная и дождливая погода
Сегодня, 15:49
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nastya960

На выходных в Петербурге ожидается холодная и дождливая погода

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Воздух прогреется до +8 градусов.

В выходные дни в Петербурге сохранится холодная погода: температура воздуха в субботу составит 6-8 градусов, а в воскресенье – 5-7 градусов. Об этом 78.ru рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, на погоду в городе будет влиять обширный циклон, который расположен над Финляндией и высотный циклон, который находится над всей Скандинавией. При этом в субботу могут быть прояснения за счёт того, что Петербург находится в центре циклона.

А вот в воскресенье будет холодно, будет облачно и будут дожди. В начале рабочей недели также сохранится дождливая погода и не очень теплая.

Ранее жителей Ленобласти обнадежили возможным потеплением на майские праздники.

Фото: Piter.tv

 

Теги: колесов, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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