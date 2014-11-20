  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В выходные в Петербурге пройдет мокрый снег
Сегодня, 11:57
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В выходные в Петербурге пройдет мокрый снег

0 0

В субботу осадков будет меньше.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 6 и 7 декабря. К региону надвигаются осадки, подчеркнул специалист. 

В субботу осадков будет меньше, в воскресенье ожидается мокрый снег. 

Основной особенностью следующей недели будут тоже осадки, которых будет достаточно в отличие от этой относительно сухой недели. После повышенного атмосферного давления, которое было в эти дни, к нам приходят циклоны, и погода уже будет не такой комфортной. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха в выходные дни останется в диапазоне +1…+4 градусов. А в понедельник также пройдет мокрый снег, после него прогнозируются дожди. 

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов показал цветущие розы на Васильевском острове. 

Фото: pxhere 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии