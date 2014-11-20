В выходные в Петербурге пройдет мокрый снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 6 и 7 декабря. К региону надвигаются осадки, подчеркнул специалист.
В субботу осадков будет меньше, в воскресенье ожидается мокрый снег.
Основной особенностью следующей недели будут тоже осадки, которых будет достаточно в отличие от этой относительно сухой недели. После повышенного атмосферного давления, которое было в эти дни, к нам приходят циклоны, и погода уже будет не такой комфортной.
Александр Колесов, синоптик
Температура воздуха в выходные дни останется в диапазоне +1…+4 градусов. А в понедельник также пройдет мокрый снег, после него прогнозируются дожди.
Фото: pxhere
