В выходные в Петербурге пройдет мокрый снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на 6 и 7 декабря. К региону надвигаются осадки, подчеркнул специалист.

В субботу осадков будет меньше, в воскресенье ожидается мокрый снег.

Основной особенностью следующей недели будут тоже осадки, которых будет достаточно в отличие от этой относительно сухой недели. После повышенного атмосферного давления, которое было в эти дни, к нам приходят циклоны, и погода уже будет не такой комфортной. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в выходные дни останется в диапазоне +1…+4 градусов. А в понедельник также пройдет мокрый снег, после него прогнозируются дожди.

Фото: pxhere