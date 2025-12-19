В воскресенье в Петербурге и области ожидается до -24 градусов

Синоптики прогнозируют морозную и облачную погоду с небольшим снегом, на дорогах сохранится гололедица.па

В воскресенье, 25 января, Санкт-Петербург и Ленинградская область окажутся во власти морозной и облачной погоды. Столбики термометров в регионе опустятся до -24 градусов, сообщают метеорологи.

В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер южных направлений будет слабым. Ночью температура составит -12...-14°C, а в периоды прояснений в отдельных районах города возможно похолодание до -17...-19°C. Днём также будет морозно: -10...-12°C. На дорогах сохранится гололедица.

В Ленинградской области температурный фон будет ещё ниже. Ночью ожидается -12...-17°C, а при прояснениях в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -19...-24°C. Днём прогнозируется -9...-14°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, ветер слабый южный. На автодорогах сформируется гололедица.

