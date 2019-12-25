В Ленобласти 9 октября погода заметно ухудшится

В регионе выпадут осадки и похолодает.

В воскресенье, 9 октября, в Ленобласти синоптики обещают дождливую погоду. Осадки выпадут ночью и днем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с , днем порывы будут достигать 6-11 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут +5...+10 градусов, днем потеплеет до +8...+13 градусов.



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Фото: Pxhere, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти