Вторник в Петербурге пройдет без осадков

Будьте внимательны: на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 3 декабря, по прогнозу синоптиков в Петербурге не ожидается осадков.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью опустится до - 5 градусов, а днем достигнет -1...-3. В городе на Неве будет дуть западный умеренный ветер. Атмосферное давление будет повышаться.

Водителей предупредили о том, что на дорогах будет гололедица.

Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре.

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