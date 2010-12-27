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Вторник в Петербурге пройдет без осадков
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

Вторник в Петербурге пройдет без осадков

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Будьте внимательны: на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 3 декабря, по прогнозу синоптиков в Петербурге не ожидается осадков. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью опустится до - 5 градусов, а днем достигнет -1...-3. В городе на Неве будет дуть западный умеренный ветер. Атмосферное давление будет повышаться. 

Водителей предупредили о том, что на дорогах будет гололедица. 

Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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