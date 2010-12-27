Вечером в субботу в Петербурге пройдут небольшие дожди

Ночью на дорогах возможна гололедица, а к вечеру - осадки в виде дождя.

В субботу, 2 ноября, в Северной столице воздух прогреется до +4 градусов. Прогноз предоставило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На протяжении дня в Петербурге будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов в городе и до -6 градусов в пригородах, при этом днем будет до +4 градусов тепла.

Синоптики предупредили о том, что ночью местами на дорогах возможно гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо меняться, а днем понижаться.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сказал о том, что из Петербурга уходит циклонический вихрь.

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