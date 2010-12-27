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МЧС: 12 октября в Петербурге придут сильные дожди и ветер
Сегодня, 20:41
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МЧС: 12 октября в Петербурге придут сильные дожди и ветер

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Жителей города предупредили об ухудшении погоды.

В субботу, 12 октября, в Северной столице ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/c, сообщило Главное управление МЧС России по Петербургу.

Днем воздух прогреется +10 градусов. В ночное, утреннее и дневное время синоптики обещают дожди. Днем южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, к вечеру погода ухудшится и порывы местами могут достигнуть 15-18 м/c. Атмосферное давление будет понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что счет за коммунальные услуги в октябре вырос на 6%

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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