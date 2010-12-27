МЧС: 12 октября в Петербурге придут сильные дожди и ветер

Жителей города предупредили об ухудшении погоды.

В субботу, 12 октября, в Северной столице ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/c, сообщило Главное управление МЧС России по Петербургу.

Днем воздух прогреется +10 градусов. В ночное, утреннее и дневное время синоптики обещают дожди. Днем южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, к вечеру погода ухудшится и порывы местами могут достигнуть 15-18 м/c. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что счет за коммунальные услуги в октябре вырос на 6%.

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