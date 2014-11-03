Солнечная и теплая погода сохранится в Петербурге 9 сентября

Воздух прогреется до +23…+25 градусов, местами возможно до +21…+26 градусов.

Во вторник жителей Северной столицы ожидает стабильная погода без значительных изменений. Территория окажется под влиянием солнечного и тихого состояния атмосферы, обусловленного западным краем антициклона. Дождей снова не предвидится, температура продолжит оставаться выше климатических норм. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +23…+25 градусов, местами возможно до +21…+26 градусов. Юго-восточный ветер ожидается умеренным — около 3-8 метров в секунду. Давление практически не изменится, оставаясь высоким — порядка 770 мм рт. ст.

В среду также сохранятся ясные условия без осадков, ночная температура опустится до +11…+13 градусов, дневная достигнет отметки +23…+25 градусов.

