В понедельник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в этот день прогреется до +16...+18 градусов.

В понедельник, 7 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако днем могут пройти кратковременные дожди. Об этом свидетельствуют данные ФГБУФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, этой ночью столбики термометров в городе поднимутся до +11...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России.

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