В пятницу погода в Петербурге будет теплее нормы
Сегодня, 8:09
День пройдет без осадков.

Северная столица сегодня попадёт под воздействие гребня антициклона, распространяющегося с юго-запада. Это приведёт к переменной облачности без осадков, а дневная температура поднимется на 2–3 градуса выше средних показателей прошлых лет. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается, что воздух в городе прогреется до +2...+4 градусов, в Ленинградской области — от 0 до +5 градусов. 

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление слегка снизится, оставаясь на уровне 764 мм рт. ст., что превышает норму.

