Резкое похолодание обрушится на Петербург в конце праздничной недели

В понедельник осадки прекратятся, и погода станет более стабильной.

Утром в воскресенье, 5 декабря, на Петербург обрушатся снежные заряды и плотные облака. Постепенно атмосферный фронт начнет смещаться на восток, открывая путь солнечным лучам, которые рассеют облака и остановят снегопад, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха снизится: утренний диапазон составит -3…-6° в городе и -3…-8° в Ленинградской области, местами столбик термометра может опуститься до -8…-13°. К вечеру в Петербурге ожидается значительное похолодание до -10°, а в некоторых районах области температура упадет ниже -15°. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки 753 мм рт. ст., что немного ниже нормального уровня.

В понедельник осадки прекратятся, и погода станет более стабильной. Ночная температура опустится до -15…-17°, а днем воздух прогреется до -4…-6°.

Фото: Piter.TV