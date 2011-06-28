В пятницу в Петербурге по-прежнему не ожидается осадков

Давление упадёт до отметки 771 мм рт. ст., что всё ещё выше среднего уровня.

Погода в Петербурге по-прежнему остается под влиянием западной части уходящего антициклона, центр которого находится над Средней Волгой. Это обеспечит городу переменную облачность без дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём воздух прогреется до +10...+12 градусов, в Ленобласти ожидается немного прохладнее — около +8...+13 °C.

Восточный ветер незначительно усилится, достигнув скорости всего лишь 1-6 м/с. Давление упадёт до отметки 771 мм рт. ст., что всё ещё выше среднего уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV