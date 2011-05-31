В среду температура в Петербурге вновь превысит климатическую норму

Воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Сегодня,3 декабря, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной части крупного антициклона. Над городом сохранится облачная погода без значительных осадков, температура снова окажется выше средних многолетних значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +2...+4 градусов, в Ленинградской области ожидается около 0...+4 градусов. Юго-западный ветер усилится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление практически не изменится, оставаясь высоким — порядка 768 мм ртутного столба, что превышает норму.

Фото: Piter.TV