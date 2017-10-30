В четверг гребень антициклона снизит вероятность дождей в Петербурге

Столбик термометра покажет около +7...+9 градусов.

Северная столица в четверг окажется под влиянием южного гребня антициклона, который внесёт изменения в погодные условия. облака будут периодически рассеиваться, а вероятность дождя заметно снизится. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем в Петербурге ожидается погода без значительных осадков, тогда как отдельные районы Ленобласти всё же настигнут кратковременные дожди. Столбик термометра покажет около +7...+9 градусов, а в 47-ом регионе воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Юго-восточный ветер усилится до 4-9 м/с. Показатели атмосферного давления останутся практически неизменными, оставаясь на уровне 755 мм рт. ст., что немного ниже средних значений.

Фото: Piter.TV