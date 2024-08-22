В среду температура в Петербурге снова поднимается до +9 градусов

Юго-восточный ветер усилится до 4-9 м/с.

Сегодня, 22 октября, Петербург окажется на окраине антициклона, приходящего с восточного направления. Это приведет к сохранению переменной облачности без осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры +7...+9 градусов, а в Ленинградской области ожидается диапазон температур от +5 до +10 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 4-9 м/с.

Показатели атмосферного давления будут постепенно снижаться, достигнув отметки 760 мм ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.

Фото: Piter.TV