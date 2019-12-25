Дожди обойдут Петербург стороной во вторник

Воздух в прогреется до +7…+9 градусов.

Во вторник, 21 октября, Северную столицу сегодня ожидает воздействие гребня антициклона, пришедшего с востока. Это приведет к формированию переменной облачности с низкой вероятностью осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух в Петербурге прогреется до +7…+9 градусов, в Ленинградской области температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Юго-западный ветер ожидается умеренный, скорость 3-8 м/с.

Атосферное давление останется практически неизменным, достигнув отметки около 762 мм рт. ст., что неначительно превышает норму.

Фото: Piter.TV