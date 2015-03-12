В Петербурге сохранится ветреная и прохладная погода

Будет дуть порывистый западный ветер со скоростью 5–10 м/с

В пятницу, 21 августа, погодные условия в Северной столице будет определять тыловая часть уходящего циклона. Его центр к середине дня сместится на восток Кольского полуострова. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температурный фон останется пониженным: воздух в городе прогреется до +18…+20 градусов, а по Ленинградской области – от +17 до +22 градусов.

Будет дуть порывистый западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув отметки 757 мм рт. ст., что всё ещё ниже нормы.

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Фото: Piter.TV