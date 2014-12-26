В Петербурге 21 августа продолжается "осень"

Температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В четверг стараниями обширного циклона, уходящего в южную часть акватории Баренцева моря, на территорию Ленинградской области продолжится поступление холодного воздуха из северных широт. В регионе при переменной облачности местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 21 августа в Петербурге +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, ночью +8…+10 градусов, днём +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv