В Петербурге 20 августа заметно похолодает

Воздух прогреется максимально до +18 градусов.

В среду Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона, кружащего над Кольским полуостровом. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 20 августа в Петербурге +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.tv