  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 20 августа заметно похолодает
Сегодня, 8:05
112
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 20 августа заметно похолодает

0 0

Воздух прогреется максимально до +18 градусов.

В среду Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона, кружащего над Кольским полуостровом. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 20 августа в Петербурге +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии