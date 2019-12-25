Петербург встречает осень в тылу циклона

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

В понедельник метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдёт в районы Вологодской области. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на юге и востоке Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 1 сентября +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник ожидается без осадков, ночью +9…+11 градусов, днём +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv