  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург встречает осень в тылу циклона
Сегодня, 8:08
176
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург встречает осень в тылу циклона

0 0

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

  В понедельник метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдёт в районы Вологодской области. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на юге и востоке Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 1 сентября +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник ожидается без осадков, ночью +9…+11 градусов, днём +19…+21 градус.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: осень, погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии