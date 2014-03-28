Ясная и сухая погода сохранится в Петербурге 1 октября

Город в ближайшие дни ожидает влияние центральной части крупного антициклона.

Петербург в ближайшие дни ожидает влияние центральной части крупного антициклона, постепенно перемещающейся на север. Благодаря этому регион останется под воздействием ясной, сухой и стабильной погоды, температура днем ожидается около средних климатических значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +10…+12 градусов, в Ленинградской области столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Северо-западный ветер усилится до 3-8 метров в секунду.

Давление начнет снижаться, достигнув отметки 777 мм рт. ст., однако оно всё равно значительно превышает норму.

Фото: Piter.TV