Дожди придут ближе к вечеру в Петербург

Температура воздуха 19 августа в Петербурге +19…+21 градус.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица проведёт под влиянием тёплого сектора циклона с центром над Кольским полуостровом, что сформирует облачную, но преимущественно сухую погоду. Ближе к вечеру регион накроет более плотными облаками и непродолжительными дождями холодный атмосферный фронт. По Ленобласти местами возможна гроза. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 19 августа в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем ожидается без существенных осадков, ночью +10…+12 градусов, днём +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv