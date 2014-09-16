Барический гребень прекратит осадки в Петербурге 18 декабря

Температурный фон днем составит +2...+4 градуса

Сегодня, 18 декабря, погодные условия в Петербурге будут формироваться под влиянием гребня антициклона, который движется с южных регионов. Антициклон вытесняет дождевые облака на восточные территории, способствуя постепенному прекращению осадков. Ожидается переменная облачность, а утром возможны локальные кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон днем составит +2...+4 градуса, в Ленинградской области температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится и достигнет отметки 764 мм рт. ст., что превышает средние показатели.

Фото: Piter.TV