Барический гребень прекратит осадки в Петербурге 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, погодные условия в Петербурге будут формироваться под влиянием гребня антициклона, который движется с южных регионов. Антициклон вытесняет дождевые облака на восточные территории, способствуя постепенному прекращению осадков. Ожидается переменная облачность, а утром возможны локальные кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температурный фон днем составит +2...+4 градуса, в Ленинградской области температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится и достигнет отметки 764 мм рт. ст., что превышает средние показатели.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все