В Петербурге 18 августа прохладно и пройдут небольшие дожди 

Днём до +21 градуса.

В понедельник далёкий циклон, уходящий на северо-восток Европейской России, ещё сохранит своё влияние на погоду Северной столицы. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут скоротечные дожди, и будет прохладнее, чем должно быть по климату в конце второй декады августа. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 18 августа в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник местами пройдут кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv