Североатлантический циклон поднимет температуру в Петербурге до +11 градусов в четверг
Сегодня, 8:09
Температура продолжит повышаться, превышая средние многолетние значения на 2-3 градуса.

Североатлантический циклон, центр которого находится над Баренцевым морем, окажет влияние на погоду Северной столицы 16 октября. Ожидается преобладание облачности, пройдут осадки в виде дождя, а температура продолжит повышаться, превышая средние многолетние значения на 2-3 градуса. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух Петербурге прогреется до +9...+11 градусов, а в Ленинградской области ожидается диапазон температур от +7 до +12 градусов. 

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Погода,

