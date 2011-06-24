Северный ветер не даст воздуху в Петербурге прогреться выше нормы 14 июля

В городе будет переменная облачность без существенных осадков – вероятность дождей практически исключена.

Сегодня Северная столица останется в зоне влияния барического гребня. В городе будет переменная облачность без существенных осадков – вероятность дождей практически исключена. Однако прохладные воздушные массы северных направлений ограничат дневной прогрев.

Столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов в черте города и от +21 до +26 градусов по области. Будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление останется стабильно высоким: оно почти не изменится и составит 763 мм ртутного столба, что превышает климатическую норму.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV