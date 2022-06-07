Антициклон удерживает лето в Петербурге 12 сентября

Вновь обойдётся без дождей.

В пятницу погоду в Северной столице продолжит формировать западная периферия обширного и малоподвижного антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температура останется заметно выше климатической нормы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 12 сентября в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу обойдётся без существенных осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса.

Фото: Piter.TV