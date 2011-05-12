Петербург 10 декабря попадёт под влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря

Температура воздуха +2…+4 градуса.

Во вторник Северная столица попадёт под влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Он сформирует над регионом мощный западно-восточный перенос, и к берегам Невы придут хорошо согретые Гольфстримом атлантические воздушные массы.

Как рассказали синоптики "Фобос", ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие осадки, утром местами гололедица.

Температура воздуха 10 декабря в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер западный 5-10 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков, ветрено и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv